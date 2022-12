WM-Finale: Frankreich setzt 14.000 Sicherheitskräfte ein Für das Finale der Fußball-WM will Frankreich landesweit etwa 14.000 Polizisten und Gendarmen mobil machen. Das kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Fre... dpa

Paris -Für das Finale der Fußball-WM will Frankreich landesweit etwa 14.000 Polizisten und Gendarmen mobil machen. Das kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Freitag in Paris an.