WM-Finale: Schiedsrichter Marciniak stolz auf Nominierung Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak verpasste wegen einer Herzkrankheit die EM 2021 - nun darf er das WM-Endspiel leiten. Sein Assistent bringt ebe... dpa

Doha -Für den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak ist die Leitung des WM-Endspiels zwischen Argentinien und Frankreich am Sonntag eine ganz besondere Auszeichnung. „Schiedsrichter in einem WM-Finale zu sein, das ist unglaublich“, sagte der 41-Jährige in einer Mitteilung des Weltverbands FIFA.