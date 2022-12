WM in den USA, Kanada und Mexiko: „Wird mega Veranstaltung“ Seit August 2020 baut Lutz Pfannenstiel in St. Louis ein Team auf, das ab Januar in der MLS an den Start geht. Mit Blick auf die WM 2026 erwartet er Großes. dpa

St. Louis -Der deutsche Fußball-Weltenbummler Lutz Pfannenstiel erwartet bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada „eine Mega-Veranstaltung“. Das Turnier könne „etwa so wie in Deutschland“ werden, sagte der 49-Jährige, der seit mehr als zwei Jahren einen MLS-Club in St. Louis aufbaut, der Deutschen Presse-Agentur. „Nach dem Motto: Willkommen bei Freunden. Und für jeden ist etwas dabei.“