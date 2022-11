Showdown im 974: Messi und Lewandowski duellieren sich um den Achtelfinaleinzug

Für die beiden Ausnahmestürmer geht es am Mittwoch beim WM-Gruppenspiel zwischen Argentinien und Polen um alles oder nichts.

Im ersten großen Weltfußballerduell dieser WM droht Lionel Messi oder Robert Lewandowski nur vier Tage nachdem sie am zweiten Gruppenspieltag jeweils so eine Art Erlösung erfahren hatten das jähe Ende aller Glückseligkeit. Es sei denn, der ehemalige Starspieler des FC Barcelona und sein Nachfolger beim spanischen Großklub retten sich beim aufgeladenen Treffen der Unterschiedsspieler mit einem Remis gemeinsam ins Achtelfinale. Dafür wären Messi und seine argentinischen Teamkollegen aber vom Ergebnis des Parallelspiels Saudi-Arabien gegen Mexiko abhängig.

Die Fußballwelt wird jedenfalls am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ, ARD und Magenta TV) gebannt auf die Geschehnisse im Stadion 974 in Katar schauen. Allein der Handschlag der beiden Kapitäne vor dem Anpfiff des Goalgetter-Gipfels wird zum viel beachteten Ereignis. „Zwischen mir und Messi ist alles gut. Ich habe nichts gegen ihn, das hatte ich nie“, betonte Lewandowski zwar. Doch vor allem aus Messis Heimat wird das Alles-oder-nichts-Spiel für Argentinien und Polen um den Einzug in die K.-o.-Runde befeuert.

Der eine wählt den anderen nicht

Das Sportblatt Olé legte die „Historie einer Rivalität, die der Pole provozierte“ auf, die nun ihr „WM-Kapitel“ bekommt. Der angebliche Zoff nahm seinen Lauf, als Lewandowski Mitte Januar zum zweiten Mal nacheinander zum Weltfußballer gekürt wurde. Der als Argentinien-Kapitän stimmberechtigte Messi hatte den Polen nicht gewählt. „Ja, und?“, mag man fragen.

„Die Frage muss an ihn gehen. Ich habe nichts falsch gemacht, dass er sauer auf mich sein kann. Außer der sportlichen Sache, das ist was anderes, aber privat war hoffentlich alles okay“, sagte Lewandowski am Tag nach der Wahl. Knapp einen Monat vorher war er bei der Abstimmung zum ebenfalls prestigeträchtigen, von Journalisten und France Football vergebenen Ballon d’Or nur Zweiter geworden – hinter Messi. „Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, den Ballon d’Or zu gewinnen“, sagte Messi in Richtung Lewandowski.

Also doch Harmonie pur zwischen Lewandowski, der für Polen in 136 Spielen 77 Tore erzielte und zuletzt beim 2:0 gegen Saudi-Arabien seinen ersten und hochemotional mit Tränen gefeierten Treffer bei einer WM erzielte, und Messi, der in 167 Spielen für Argentinien 93 Tore machte und zuletzt beim Sieg über Mexiko außergewöhnlich euphorisch wirkte?

Nein, nicht ganz, beide wollen immer die Besten sein und alles abräumen – für solche Superstars ist das Normalität und Standardanspruch. Das macht sie per se zu Rivalen. Der Zoff aber um sie herum wirkt eher medial gehypt. Messi und Lewandowski sind weder als große Sprücheklopfer noch als Konflikttypen bekannt. Selbst wenn Lewandowski bei seinem Weggang vom FC Bayern München zum FC Barcelona, den Messi auch als Profi von Paris Saint-Germain noch immer ganz tief im Herzen trägt, für reichlich Schlagzeilen sorgte – und die nicht immer nur positiv waren.

Polen reicht ein Remis

Doch wie ging es mit dem Angeblich-Zoff mit Messi weiter? Lewandowski sagte in einem Interview des polnischen Fußballblatts Złota Piłka Anfang Februar nach seiner Weltfußballer-Kür, dass er zu dem Schluss gekommen sei, die Fifa-Auszeichnung zähle mehr. Das wurde und wird in der Messi-Heimat freilich als Affront gewertet. Insgeheim wünscht sich aber auch Lewandowski sehnlichst, diesen Ballon d’Or einmal in den Händen zu halten, wie zuletzt der Franzose Karim Benzema.

Auf Lewandowskis Aussagen angesprochen, sagte Messi wiederum im Mai in einem Interview dem Sender TyCSports: „Jeder sagt, was er sagen will.“ Er stimme dem nicht zu, „aber ich habe ihm auch nicht viel Bedeutung beigemessen und es interessiert mich nicht“.

Vor diesem Hintergrund steigt nun das Spiel, das über die WM-Zukunft von Messi und Lewandowski entscheidet, wobei man noch einmal darauf hinweisen sollte, dass diese WM für beide die letzte sein wird. Wer gewinnt, ist sicher im Achtelfinale, Polen reicht auch ein Remis, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.