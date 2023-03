WM ohne „eine der Brillantesten“: Dzsenifer Marozsán tritt aus DFB-Team zurück

Bei der Jagd nach dem dritten Stern werden die magischen Momente von „Zauberfüßchen“ Dzsenifer Marozsán fehlen. Vier Monate vor der WM in Australien und Neuseeland verkündete die 30 Jahre alte Edeltechnikerin überraschend ihren Rücktritt aus dem deutschen Fußball-Nationalteam. Nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen zieht die Olympiasiegerin von 2016 und Europameisterin von 2013 den Schlussstrich unter eine glanzvolle Karriere im DFB-Trikot.

„Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören“, erklärte die 111-malige Nationalspielerin von Olympique Lyon, die die EM 2022 in England wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Sie sei „am Fernseher der größte Fan“ des DFB-Teams gewesen, „ohne dass es weh tat, nicht dabei zu sein“.

Das Knie sei „nicht mehr das alte“

Bei Lyon präsentiert sich die Regisseurin zwar wieder in guter Form, doch ihr Knie sei seit der Verletzung im WM-Qualifikationsspiel in Serbien im vergangenen April „nicht mehr das alte“, die weitere Doppelbelastung daher „nicht optimal“. Das Länderspiel der Vize-Europameisterinnen am 11. April gegen Brasilien in Nürnberg soll laut DFB-Mitteilung das „Abschiedsspiel“ für die ehemalige Spielführerin werden.

Martina Voss-Tecklenburg, die laut Marozsán im persönlichen Telefonat zunächst sprachlos reagiert hatte, nahm die Entscheidung in der Vorbereitung auf die WM (20. Juli bis 20. August) mit „allergrößtem Respekt“ entgegen. Die Bundestrainerin rühmte Marozsán als „großartige Persönlichkeit und überragende Fußballerin“ sowie als „Identifikationsfigur“.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, nannte Marozsán „eine der brillantesten Fußballerinnen, die für Deutschland gespielt haben“. Sie habe als „intuitive Fußballerin, mit besonderer Ballfertigkeit und einzigartigem Spielverständnis“ beim zweimaligen Weltmeister „eine Ära geprägt“. Lina Magull, Sara Däbritz, Lena Oberdorf und Co. müssen diese Lücke nun wie schon bei der EM füllen.

Dzsenifer Marozsán gewinnt Europameistertitel und Olympiagold

Höhepunkte von Marozsáns DFB-Karriere (33 Tore) waren der EM-Triumph 2013 in Schweden sowie insbesondere die historische Olympia-Goldpremiere 2016. Im Finale in Rio gegen Schweden (2:1) war die Mittelfeldspielerin die entscheidende Spielerin für die DFB-Auswahl: Sie traf selbst und erzwang das zweite Tor mit einem ihrer gefürchteten Freistöße.

Während der folgenden Amtszeit von Steffi Jones als Bundestrainerin stieg die begnadete Technikerin zur Kapitänin des Nationalteams auf. Dreimal wurde die in Budapest geborene Marozsán zwischen 2017 und 2019 zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt. Der Härtetest gegen Brasilien als DFB-Abschiedsspiel empfindet sie „als schöne, besondere Geste“ – ein vorgezogenes Geschenk exakt eine Woche vor ihrem 31. Geburtstag.