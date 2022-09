WM-Reise geht weiter: Deutsche Volleyballer haben „nichts mehr zu verlieren“

Das war knapp. Lange mussten die deutschen Volleyballer zittern, mit bangem Blick die Ergebnisse in den anderen Gruppen verfolgen – doch am späten Mittwochabend folgte die Erlösung: Das WM-Achtelfinale ist sicher. Dort kommt es ausgerechnet zu einem Wiedersehen mit den Slowenen, die fast das Aus von Lukas Kampa und dessen Teamkollegen besiegelt hätten.

Doch Michal Winiarski gibt sich kämpferisch. „Alles, was wir oder auch unsere Gegner zuvor gezeigt haben, zählt jetzt nichts mehr“, sagte der Bundestrainer: „Wir waren schon beinahe ausgeschieden und haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Also werfen wir alles rein.“

Das wird auch nötig sein. Denn erneut wartet am Sonnabend mit Slowenien der Vize-Europameister auf der anderen Seite des Netzes (17.30 Uhr/Sportdeutschland.TV), erneut muss die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen das lautstarke Heimpublikum der Co-Gastgeber in Ljubljana ankommen. Dort hatte Deutschland erst am Dienstag eine deutliche 0:3-Niederlage kassiert. Dieses Mal soll es anders laufen.

„Es wird in solch einer Atmosphäre garantiert wieder ein echtes Auswärtsspiel, aber wir dürfen uns da keinen Stress machen und müssen unser Leistungsvermögen abrufen“, sagte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes. Es werde „extrem schwer zu gewinnen, aber wir sollten zumindest unsere Leistung deutlich steigern und Slowenien in Bedrängnis bringen“.

Beim ersten Auftritt lief die deutsche Mannschaft von Beginn an einem Rückstand hinterher, fand nie wirklich in ihr Spiel und war am Ende chancenlos gegen die Slowenen. Nach der deutlichen Pleite hatte das DVV-Team das Weiterkommen in das Achtelfinale des Turniers nicht mehr in der eigenen Hand.

Dementsprechend war bei Kampa die Stimmung anschließend im Keller, der Kapitän fand deutliche Worte: „Die ehrliche Antwort ist, dass wir nicht in der Lage sind, unter gewissen Umständen, in einem gewissen Stresszustand unseren Volleyball zu spielen.“ Wenn man nicht weiterkomme, sagte der 35-Jährige, „haben wir es ehrlich gesagt auch nicht verdient.“

Doch die Konkurrenz spielte so, dass das schlimmste Szenario nicht eintrat. Trotz Niederlagen gegen Slowenien und Olympiasieger Frankreich (0:3) reichte es dank Schützenhilfe mit nur einem Sieg gegen Kamerun (3:0) für die Mannschaft von Winiarski für die nächste Runde.

Als einer der vier besten Gruppendritten geht es bei dem Turnier in Polen und Slowenien (bis 11. September) nun doch also weiter – im Achtelfinale allerdings muss Deutschland es aus eigener Kraft schaffen.