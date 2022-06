Montréal - Die 19 Jahre alte Triathletin Jule Behrens hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Silbermedaille gewonnen. Die Titelträgerin von 2021 musste sich am Freitag in Montréal über die Sprintdistanz nur der schwedischen Europameisterin Tilda Mansson geschlagen geben. Wegen starken Regens am Vortag wurden zunächst zweieinhalb Kilometer gelaufen, statt 250 Meter geschwommen, dann folgten die 19,3 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen. Behrens (Triathlon Potsdam) benötigte 57:29 Minuten und war damit nur zwölf Sekunden langsamer als Mansson. Unter die Top Ten schafften es auch noch Julia Bröcker (VfL Oldesloe) als Sechste und Felipa Herrmann (Brander SV 1973) als Zehnte.