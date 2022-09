Wo die Fußball-Bundesliga der Frauen im TV zu sehen ist Mehr als 30 Spiele der Frauen-Bundesliga werden vom 16. September an live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt eine Partie pro Spieltag. Meistens laufe... dpa

Berlin -Mehr als 30 Spiele der Frauen-Bundesliga werden vom 16. September an live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt eine Partie pro Spieltag. Meistens laufen die Übertragungen so wie beim Auftakt mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München (19.15 Uhr) am frühen Freitagabend.