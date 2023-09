Wo Lichter flitzen: Weber, Abuaku und Hartmann gewinnen beim Istaf in Berlin

Valarie Allman hatte sich den Diskus in der Hand zurechtgelegt, sie drehte sich im Wurfring des Berliner Olympiastadions, einmal, zweimal. Es wurde kein sechster Versuch, sondern eine hübsche Pirouette, an deren Ende die Olympiasiegerin aus den USA den Diskus nicht über den Rasen warf, sondern den 34.500 Istaf-Zuschauern zuwinkte. Sie hatte ein fröhliches Gesicht, lachte überaus zufrieden.

Ganz anders als bei der Weltmeisterschaft in Budapest, die vor einer Woche zu Ende gegangen war. Da war Allman anzusehen, dass sie nicht amüsiert war über die Bestleistung ihrer Landsfrau Laulauga Tausaga, die sich mit 69,49 Metern im fünften Durchgang vor sie gesetzt hatte. WM-Zweite zu werden gefiel Allman nicht. Und so zeigte sie am Sonntag noch mal, was in ihrem muskulösen Körper steckt: 70,47 Meter, Weltjahresbestleistung, Platz eins vor Kristin Pudenz vom SC Potsdam (64,90 Meter). „Das Istaf ist das wundervollste Meeting. Die Zuschauer liefern immer und sie helfen mir, auch zu liefern. Das ist eine Art Symbiose“, sagte Allman. „Wenn ich nächstes Jahr nicht zum Istaf kommen kann, bricht es mir das Herz.“

Gänsehaut-Training beim Istaf in Berlin

Das Istaf in Berlin findet traditionell kurz nach dem Saisonhöhepunkt der Leichtathletik statt. Der Anspruch des Internationalen Stadionfestes ist es, die Sportart zu feiern, ihre Stars zu präsentieren, Nachwuchstalenten eine Bühne zu bieten, Kinder auf der Tribüne zu motivieren – und dem Berliner Publikum Weltklasse-Leistungen zu präsentieren. Getreu dem Werbeslogan, der Sportmetropole: „In Berlin kannst du alles trainieren, sogar deine Gänsehaut.“

Je besser die Leistungen bei so einem Meeting am Ende der Saison, desto größer die Aufmerksamkeit. Schon seit Jahren gehört das Istaf draußen und in der Halle mit seinen Berliner Organisatoren zu den Veranstaltungen, bei denen Neuerungen eingeführt wurden: Knalleffekte, Feuerfontänen, Musik und Klangwolken, sowie eine kompetente Lenkung durch den Strauß an Ereignissen durch den Stadionmoderator.

Und so präsentierte das Istaf am Sonntag auch eine neue Art des Tempomachens beim Lauf der Äthiopierin Letesenbet Gidey über 5000 Meter. Auf der Innenseite der blauen Bahn installierte das Team der zweifachen Weltrekordlerin über 10.000 Meter und im Halbmarathon sogenannte Wavelights. Vier blaue Lichtpunkte und fünf grüne Lichtpunkte bewegten sich im zuvor von Team Gidey festgelegten Tempo für alle sichtbar an der Bahn-Umrandung. Sie fungierten als Orientierung für Gidey. Die 25-Jährige rannte lange auf Höhe der grünen Lichtschlange auf der Innenbahn, doch gegen Ende flitzte ihr das blinkende Licht doch voraus. Dennoch stellte die Äthiopierin in 14:08,79 Minuten einen Meetingrekord auf. „Heute war es ein bisschen windig, deshalb war es am Ende ein sehr hartes Rennen“, sagte Gidey.

Neuerungen dieser Art machen Langstreckenrennen nicht nur verständlicher, sondern auch interessanter, kurzweiliger für das Publikum. Der britische Präsident des Leichtathletik-Weltverbands Sebastian Coe, der bestrebt ist, die Leichtathletik attraktiver zu präsentierten und die Regeln für begleitendes Licht bei Meetings ändern ließ, findet: „Die Tempomacher-Lichter sorgen für ein bisschen mehr Aufregung, so etwas brauchen wir.“

Speerwerfer Julian Weber geht mit Fahne auf die Ehrenrunde

Was das Istaf am Sonntag ganz gut brauchen konnte, war das famose 400-Meter-Hürdenrennen von Joshua Abuaku. In Budapest hatte er es als erster Deutscher seit 36 Jahren in ein WM-Finale geschafft. In Berlin breitete er schon über der Ziellinie seine Arme aus: Platz eins, persönliche Bestzeit in 48,12 Sekunden. In seinem Sog kam Emil Agyekum vom SCC Berlin in 48,47 Sekunden auf Platz drei hinter dem Esten Rasmus Mägi ebenfalls zu einer persönlichen Bestzeit.

Und als hätte der Sieg von Abuaku auch Speerwerfer Julian Weber beflügelt, warf der in seinem anschließenden Versuch gleich mal drei Meter weiter als zuvor – und setzte sich mit diesem fünften Versuch und 84,09 Metern an die Spitze des Feldes. Der Europameister aus Berlin war der zweite deutsche Athlet, der am Sonntag beim Istaf als Sieger auf die Ehrenrunde ging. In Budapest hatte er vor einer Woche als Vierter für das beste deutsche WM-Ergebnis gesorgt. „Natürlich war es sehr anstrengend, es war mein zweiter Wettkampf nach der WM und man ist ausgelaugt“, sagte Weber, „aber die Stimmung hier war einfach genial. Danke Berlin.“

Zudem gewannen der Potsdamer Jean Paul Bredau über 400 Meter und der Kölner Joshua Hartmann das 200-Meter-Rennen in 20,14 Sekunden. Wie bei der WM verschenkte Hartmann in Berlin vermutlich ein, zwei Hundertstel, weil er – wie bei der WM – noch vor dem Zielstrich zur Seite blickte, zu jubeln begann. Vielleicht war das die Geste, die am Sonntag allen, die zuletzt über die Leistungsfähigkeit deutscher Leichtathleten diskutierten, verdeutlichte: Das Istaf war ein stimmungsvolles Fest, eine Werbung für den Sport. Doch dahinter warten die Probleme, die Kritikpunkte, die zuletzt von Athleten, Experten, ehemaligen Aktiven oder Funktionären angesprochen wurden, weiterhin auf eine Lösung.