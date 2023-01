Woidke gratuliert Boxtrainer Manfred Wolke zu 80. Geburtstag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat Boxtrainer Manfred Wolke zum 80. Geburtstag gratuliert. „Das Sportland Brandenburg und der gesamte deutsche... dpa

ARCHIV - Der Trainer Manfred Wolke (l) umarmt den Boxer Henry Maske nach dessen Sieg über den US-Amerikaner Virgil Hill am 31.03.2007 in der Olympiahalle in München. Andreas Gebert/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat Boxtrainer Manfred Wolke zum 80. Geburtstag gratuliert. „Das Sportland Brandenburg und der gesamte deutsche Boxsport ist eng mit Ihrem Namen verbunden“, schrieb der SPD-Politiker nach Angaben der Staatskanzlei in einem persönlichen Glückwunschschreiben an den ehemaligen Trainer von Henry Maske und Axel Schulz. Der am 14. Januar 1943 in Potsdam geborene Wolke sei einer „der ganz Großen des Boxsports.“