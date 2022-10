Wolff über Horner: Habe fast eine Träne rausdrücken müssen Es geht hitzig zu. Teamchef Christian Horner attackiert verbal die Red-Bull-Kritiker, sein Mercedes-Kollege Toto Wolff kontert die Aussagen. Eine Lösung muss... dpa

ARCHIV - Christian Horner (l)und Toto Wolff sitzen 2018 friedlich zusammen. Georg Hochmuth/APA/dpa

Austin -Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat auch mit Spott auf die verbale Abrechnung von Christian Horner in der brisanten Budget-Affäre der Formel 1 reagiert. „Ich habe da fast eine Träne rausdrücken müssen, wie ich das gehört habe“, sagte der 50 Jahre alte Österreicher dem Sender Sky am Samstag in Austin.