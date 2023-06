Wolfsburgs Alexandra Popp vor dem Duell mit Barça: „Wir können nur gewinnen“

Wolfsburgs Alexandra Popp nach dem gewonnenen DFB-Pokalfinale. Am Sonnabend geht es für sie um den Champions-League-Pokal.

Wolfsburgs Alexandra Popp nach dem gewonnenen DFB-Pokalfinale. Am Sonnabend geht es für sie um den Champions-League-Pokal. Eibner/imago

Alexandra Popp brennt auf den Double-Coup, die Hürde im Champions-League-Finale aber erscheint fast so riesig wie ihre Sehnsucht nach Europas Fußball-Krone. Dass ihr VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona um Weltfußballerin Alexia Putellas in die ungewohnte Underdog-Rolle schlüpft, stachelt die Kapitänin allerdings nur noch mehr an.

„Wir können nur gewinnen“, betonte die 32-Jährige voller Vorfreude auf das ausverkaufte Spektakel vor mehr als 34.000 Fans am Sonnabend (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven: „Ich glaube, man hat in den vergangenen Spielen gesehen, dass man sie knacken kann, wenn sie viel Druck bekommen, man eklig ist.“

Trainer Stroot schwärmt von Popps Kopfballspiel

Als Außenseiter eklig war Wolfsburg schon vor zehn Jahren beim Triple, eine Saison später gelang gleich der zweite Triumph in der Königsklasse. Seither gingen die national Titel um Titel sammelnden Wölfinnen leer aus. Popp hat dieses Warten auf den begehrten Henkelpott nach drei verlorenen Endspielen 2016, 2018 und 2020 satt.

„Ich glaube, dass wir endlich mal wieder dran sind, diesen Pokal in die Höhe zu heben“, erklärte die EM-Heldin und Anführerin der Wolfsburgerinnen, die in der Meisterschaft dem FC Bayern den Vortritt lassen mussten, aber sich zum neunten Mal in Serie den DFB-Pokal krallten.

Für die Bundesliga-Torschützenkönigin Popp (16 Treffer) hat Trainer Tommy Stroot auch gegen Barça eine Hauptrolle vorgesehen. „Wir haben vor allem probiert, Poppis Qualitäten immer wieder für uns zu nutzen. Es gibt keine Spielerin auf der Welt, die so einen Offensivkopfball hat“, schwärmte der 34-Jährige.

In wirtschaftlich anderen Sphären aber schwebt mittlerweile Spaniens Serienmeister, Champions-League-Sieger von 2021 und zum dritten Mal nacheinander im Finale. Neues Transferziel soll Stürmerstar Ada Hegerberg (Olympique Lyon) sein, vergangenen Sommer kam Europameisterin Keira Walsh für die Weltrekordablöse von 400.000 Euro von ManCity.

Weitsicht statt Geld

„Wer zum FC Chelsea, zu Manchester City oder zum FC Barcelona wechselt, verdient zum Teil das Dreifache von dem, was in Wolfsburg aktuell möglich ist“, sagte der VfL-Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann der FAZ: „Die Kluft ist groß.“

Der VfL kompensiere das „mit einer weitsichtigen Kaderplanung, mit unserem Know-how im Trainerteam und mit den Vorteilen eines familiären Umfeldes“. Der Gegner ist zudem beeindruckt von der berüchtigten Mentalität der Wolfsburgerinnen, die im Halbfinale den Bayern-Bezwinger FC Arsenal förmlich niederrangen.

Wie man nun dieses aufgerüstete und eingespielte Starensemble aus Katalonien bezwingt, wissen Popp und Co. auch genau. Das Halbfinal-Rückspiel 2022 gewann der VfL 2:0 und rehabilitierte sich so für die 1:5-Pleite vor mehr als 91.000 Fans im Camp Nou.

Barça ist also gewarnt vor den Wölfinnen - insbesondere vor Alexandra Popp. „Sowohl für Deutschland als auch für Wolfsburg ist sie eine Spielerin wie ein Talisman, die in den großen Spielen und in den besonderen Momenten Verantwortung übernimmt und mit gutem Beispiel vorangeht, das Team anführt und diese Mentalität hat“, mahnte Europameisterin Lucy Bronze.