Wollitz verlängert: Cottbus startet neuen Angriff

ARCHIV - Timmy Thiele schießt im Trikot des 1. FC Kaiserslautern aufs Tor. Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Cottbus (dpa) – -Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus rüstet sich für die Wiederkehr in die 3. Liga auf. Der Tabellenführer der Nordost-Staffel nahm den vereinslosen Timmy Thiele unter Vertrag, wie die Lausitzer am Mittwoch mitteilten. Der in Liga drei erfahrene Stürmer stand bis zum vergangenen Sommer bei Viktoria Köln unter Vertrag und trainierte zuletzt nach einer Leistenoperation beim SV Meppen und in Cottbus.