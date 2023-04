Wolves Esports löst Ticket für Blast R6-Major in Kopenhagen

Paris -Wolves Esports hat sich als letztes europäisches Rainbow-Six-Siege-Team für das erste Blast Major des Jahres in Kopenhagen qualifiziert. Die Franzosen gewannen das Finale des Last Chance Qualifiers der europäischen R6-Liga mit 2:0 (8:6, 8:6) gegen Wylde.

Das Major in Kopenhagen ist das erste große internationale Turnier der laufenden Saison. Vom 24. April bis 7. Mai kämpfen die besten 24 Teams der Welt in der dänischen Hauptstadt um den Major-Titel, ihren Anteil an insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld und Qualifikationspunkte für das Six Invitational in Brasilien.

Der Tag begann für Wolves Esports mit einem klaren Halbfinal-Sieg mit 2:0 (7:5, 7:3) gegen Team Secret. Wyldes Weg ins Finale führte über Team BDS. Das deutsche Team von Miteigentümer Usain Bolt besiegte die Jönköping-Major-Champions nach einem desaströsen ersten Match auf der Map Oregon mit 2:1 (0:7, 8:6, 7:5).

Qualifiziert sind bereits die Stage-1-Champions Virtus.pro, die Six-Invitational-Sieger G2 Esports sowie MNM Gaming. Nach einer enttäuschenden Saison dagegen nicht am Major teilnehmen werden die vergangenen Major-Champions Koi und Team BDS.