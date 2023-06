Bittere Tränen statt weiterer Coup: Niemeier scheitert in Berlin im Achtelfinale

Jule Niemeier werde in zwölf bis achtzehn Monaten ihr bestes Tennis spielen. Das hat Christopher Kas im Juli vergangenen Jahres prognostiziert. Er sollte es wissen. Kas, 43 Jahre alt, ist der Trainer von Jule Niemeier, die am 12. August ihren 24. Geburtstag feiern wird.

Am Donnerstag nahm Kas, der sein Fachwissen auf charmante Art und Weise hin und wieder auch als TV-Experte einbringt, gegen 12.45 Uhr im Steffi-Graf-Stadion auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin in einer der Trainer-Boxen am Rande des Center Courts Platz. Zusammen mit Andrea Petkovic, die sich nach dem Ende ihrer aktiven Karriere beim Deutschen Tennis-Bund als „Mentorin für die neue Generation“ einbringt und regelmäßig mit Niemeier arbeitet.

Kein Rhythmus beim eigenen Aufschlag

Beide waren der Hoffnung, dass ihre Schülerin im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova an die Leistung aus dem Sechzehntelfinale anknüpfen kann. Da nämlich war Niemeier mit einem Sieg gegen Ons Jabeur, der aktuellen Nummer sechs der Welt, eine große Überraschung gelungen. Eine Überraschung, die durchaus als weiterer wichtiger Schritt aus einer anhaltenden Frühjahrs-Formkrise bewertet werden durfte.

Aber nein: Gegen die French-Open-Finalistin von 2019 war die gebürtige Dortmunderin nicht zu einem weiteren Coup in der Lage, musste beim Stand von 3:6, 5:6 aufgrund einer Handgelenksverletzung schließlich aufgeben. Niemeier weinte bittere Tränen, nachdem sie zuvor nur in seltenen Momenten ihr Potenzial auf den Platz gebracht hatte.

Schon der erste Satz war für Niemeier ein Satz zum Vergessen. Kein Rhythmus beim eigenen Aufschlag, keine Idee, wie sie den Linkshänder-Aufschlag der Gegnerin retournieren soll. Zudem war Niemeier mitunter nicht schnell genug auf den Beinen, um sich in die richtige Position für einen guten Schlag zu bringen.

Auch die Lektüre des Handbuchs für besseres Tennis hilft nicht

Nichts wollte helfen. Weder der aufmunternde Applaus sowie das Coaching von Kas und Petkovic noch die Lektüre eines selbstverfassten Handbuchs für besseres Tennis während der einen oder anderen Spielpause. Bezeichnend: Zu Beginn des zweiten Satzes jagte sie einen einfachen Schmetterball ins Netz, schenkte Vondrousova dadurch das Spiel.

Das alles wollte trotz einer leichten Leistungssteigerung im zweiten Satz nicht wirklich zu den Worten passen, die Niemeier nach dem Sieg gegen Jabeur noch von sich gegeben hatte: „Ich bin einfach stärker geworden und weiß jetzt, wie ich in engen Momenten auch mit den einzelnen Situationen umgehen muss.“ Und auch nicht zur Vorhersage ihres Trainers. Ob sie in zehn Tagen am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, wo sie es im Vorjahr bis ins Viertelfinale geschafft hatte, teilnehmen kann, ist mehr als fraglich.