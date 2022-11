Wüsten-Glanzlicht bis „Multi 21“: Marken in Vettels Karriere Die große Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel endet. Seine fast 300 Rennen beinhalten Aufreger, Dramen und Glücksmomente. dpa

Abu Dhabi -Sebastian Vettel tritt ab. Der Heppenheimer feierte am 17. Juni 2007 beim Großen Preis der USA sein Debüt in der Formel 1. Seinen letzten Grand Prix bestreitet der 35-Jährige am Sonntag in Abu Dhabi. Dazwischen liegen 53 Siege, 57 Pole Positionen und vier Weltmeister-Titel. Formel-1-Schlaglichter einer großen Karriere.