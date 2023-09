Yannik Paul verpasst direkte Ryder-Cup-Qualifikation

Crans Montana -Profigolfer Yannik Paul hat die direkte Qualifikation für den 44. Ryder Cup verpasst.

Der 29-jährige Mannheimer beendete das Turnier in Crans Montana mit insgesamt 268 Schlägen auf dem geteilten 20. Rang und konnte den Rückstand auf seinen direkten Konkurrenten Robert MacIntyre im europäischen Ryder-Cup-Ranking nicht mehr aufholen. Dem Schotten genügte in der Schweiz Rang 55, um sicher beim Kontinentalvergleich mit den USA Ende September in Rom dabei zu sein.

Seinen ersten Sieg auf der DP World Tour holte der schwedische Jungprofi Ludvig Aberg mit insgesamt 261 Schlägen vor seinem Landsmann Alexander Björk (263). Der Engländer Matt Fitzpatrick und Connor Syme aus Schottland teilten sich im Crans-sur-Sierre Golf Club mit jeweils 264 Schlägen den dritten Rang, womit sich Fitzpatrick ebenfalls für den Ryder Cup qualifizierte.

Paul muss auf Wildcard hoffen

Paul muss nun auf eine von sechs Wildcards hoffen, die Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald an diesem Montag vergeben wird. Bisher stehen neben Debütant MacIntyre und Fitzpatrick auch Jon Rahm (Spanien), Rory McIlroy (Nordirland), Viktor Hovland (Norwegen) und Tyrrell Hatton (England) im europäischen Aufgebot.

Für das US-Team qualifizierten sich Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele. Zudem nominierte Kapitän Zach Johnson für den prestigeträchtigen Teamwettbewerb vom 29. September bis 1. Oktober Justin Thomas, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Brooks Koepka und Sam Burns.