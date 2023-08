Younes hält sich bei Gladbach fit - Verpflichtung kein Thema

Mönchengladbach -Eine Verpflichtung des früheren Fußball-Nationalspielers Amin Younes ist für Borussia Mönchengladbach kein Thema.

Das stellte Sportdirektor Nils Schmadtke in einem Interview auf der Website des Bundesligisten klar. Der 30 Jahre alte Younes sei nach seinem Abschied aus Saudi-Arabien momentan vereinslos und habe gefragt, ob er sich bei Borussia in der U23 fit halten dürfe, erklärte Schmadtke.

„Da Amin viele Jahre zur Fohlen-Familie gehört hat, haben wir diesem Wunsch entsprochen. Er wird sich hier für eine neue Aufgabe vorbereiten, die aber nicht bei Borussia in der Lizenzmannschaft liegen wird“, fügte er hinzu. Younes durchlief mehrere Junioren-Teams in Mönchengladbach und spielte dort auch für die Profis.

In der Bundesliga war er zuletzt für Eintracht Frankfurt aktiv. Danach stand der Offensivspieler bei Al-Ettifaq FC in Saudi-Arabien unter Vertrag und war zuletzt an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen. Für die DFB-Auswahl bestritt Younes acht Länderspiele und gehörte zum Team, das 2017 den Confed Cup in Russland gewann.