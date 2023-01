Zehn NBA-Siege in Serie für Grizzlies - Tatum mit 51 Punkten Die Memphis Grizzlies um Ja Morant haben zum zehnten Mal in Serie in der NBA gewonnen und bleiben das formstärkste Basketball-Team der Liga. Gegen die strauc... dpa

Charlotte -Die Memphis Grizzlies um Ja Morant haben zum zehnten Mal in Serie in der NBA gewonnen und bleiben das formstärkste Basketball-Team der Liga. Gegen die strauchelnden Phoenix Suns holte das Topteam der Western Conference am Montag (Ortszeit) ein 136:106, Morant verbuchte dabei 29 Punkte. Die Suns, die erneut ohne ihre verletzten Spitzenkräfte Chris Paul und Devin Booker spielten, war es hingegen die neunte Pleite in den vergangenen zehn Spielen.