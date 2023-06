Zehntausende Frankfurt-Fans in Berlin

Zehntausende Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt haben sich schon in den Mittags- und Nachmittagsstunden auf das DFB-Pokalfinale in Berlin eingestimmt.

Bei der offiziellen Fanparty der Hessen am Breitscheidplatz waren rund 20 000 Menschen vor Ort, fast alle in schwarz oder weiß gekleidet. Auf einer großen Bühne präsentierte die Eintracht frühere Pokalhelden und musikalische Acts.

Insgesamt wurde mit 50 bis 60 000 Fans der Frankfurter in der Hauptstadt gerechnet. Auch in Bussen, Bahnen und auf Schiffen waren die Fans präsent. Am Abend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) tritt Frankfurt im Olympiastadion gegen Titelverteidiger RB Leipzig an.

Hunderte Fans machen Jagd auf Tickets

Hunderte Anhänger standen direkt vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und damit hinter der Bühne, um auf den letzten Drücker Tickets für das Pokalfinale zu bekommen. Der Club verkaufte immer wieder Karten, Vorstandssprecher Axel Hellmann machte in den sozialen Medien explizit darauf aufmerksam. Es gebe „noch einige kurzfristig verfügbare Finalkarten zu regulären Preisen zu erwerben. Gegen Bargeld“, schrieb Hellmann auf Twitter. Das Stadion wird am Abend mit 74 322 Zuschauern ausverkauft sein.