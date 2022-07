Neukirchen am Großvenediger - Der 1. FC Union Berlin hat die Verpflichtung des norwegischen Nationalspielers Morten Thorsby ungewöhnlich knapp verkündet. „Keine Zeit zu verlieren: Jetzt schnell zum ersten Training, lieber @mortenthorsby“, schrieb der Berliner Bundesligist am Dienstag bei Twitter zu einem Foto des 26-Jährigen in einem Trainingsshirt der Köpenicker. „Alles weitere später!“, hieß es weiter. Thorsby absolvierte am Vormittag im Trainingslager der Eisernen in Neukirchen am Großvenediger bereits eine erste individuelle Einheit mit Unions Athletiktrainer Martin Krüger.

Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua nach Berlin. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei knapp vier Millionen Euro liegen. Thorsby ist Unions zehnter Neuzugang in diesem Sommer.

Der 26-Jährige spielte seit 2019 in Italien. Er engagiert sich für Umweltschutz und gegen den Klimawandel. Im vergangenen Jahr gründete er die Organisation „We Play Green“, um das Bewusstsein für die Maßnahmen gegen den Klimawandel zu schärfen. Zudem wechselte er bei Sampdoria zur Rückennummer zwei. Sie steht für das sogenannte Pariser Abkommen, das zum Ziel hat, die Erwärmung der Erde bei unter zwei Grad zu stoppen, möglichst bereits bei 1,5 Grad.