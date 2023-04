Zemke-Nachfolger: Greipel wird BDR-Teamchef

Ex-Radprofi André Greipel wird neuer Teamchef der deutschen Straßenrad-Mannschaft und tritt die Nachfolge von Jens Zemke an.

Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mitteilte, wird der gebürtige Rostocker das Profi-Team künftig bei allen internationalen Meisterschaften betreuen. Der 40-Jährige gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis.

„Das ist für mich völlig neu, eine große Herausforderung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Sportlern, möchte das Beste aus ihnen herausholen“, sagte Greipel.

Vorgänger Zemke kann das Amt als sportlicher Leiter und Bundestrainer laut BDR-Mitteilung aus Termingründen nicht mehr weiterführen. Greipel ist auch unter anderem gemeinsam mit BDR-Vizepräsident Marcus Burghardt für die Mannschaftsaufstellung zuständig.

Der heute in Köln lebende Familienvater ist an Siegen gemessen der mit 158 Erfolgen beste deutsche Radprofi der Geschichte. In seiner Karriere holte er unter anderem elf Etappensiege bei der Tour de France, war insgesamt siebenmal beim Giro d`Italia Etappen-Schnellster und war 2013, 2014 und 2016 deutscher Straßenmeister.

Das Verhältnis zwischen Greipel und dem BDR war nicht immer gut. 2021 kritisierte er kurz vor seinem Karriereende den Verband, weil dieser ihm oft Versprechungen gemacht habe, „die dann nicht eingehalten wurden“.