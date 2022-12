Ziel- und Wendepunkt Bewegungsgipfel: Mehr Sport für alle Vom Bewegungsgipfel in Berlin soll ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Die Deutschen sollen zu mehr Sport und körperlicher Aktivität gebracht werden. Andreas Schirmer , dpa

ARCHIV - Das Logo des «Deutschen Olympischen Sportbundes» (DOSB) an dessen Hauptsitz in Frankfurt/Main. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Der Bewegungsgipfel am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin ist der Beginn einer gemeinsamen Anstrengung von Bundesministerien und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Ziel dieser Initiative ist, dem weitverbreiteten Bewegungs- und Sportmangel bei Jung und Alt in Deutschland entgegenzuwirken.