Zingler lobt Ruhnert und glaubt nicht an Abschied Der Erfolg von Union Berlin ist auch der Erfolg der Führungskräfte im Club. Der Vereinspräsident traut Trainer und Manager viel zu - glaubt aber nicht an bal...

ARCHIV - Unions Präsident Dirk Zingler vor dem Spiel. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Clubpräsident Dirk Zingler traut seinem Geschäftsführer Oliver Ruhnert auch die größten Jobs im deutschen Fußball zu. An einen baldigen Abschied des 51 Jahre alten Erfolgsmanagers glaubt Zingler aber nicht. „Natürlich“ könnte Ruhnert auch beim FC Bayern arbeiten, sagte der 58-Jährige der „Sport Bild“. „Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir ihn an einen anderen Club verlieren. Denn wir alle haben Spaß an dem, was wir tun.“