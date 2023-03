Zlatan Ibrahimovic im schwedischen Kader

Stockholm -Nach mehrmonatiger Verletzungspause steht AC-Mailand-Profi Zlatan Ibrahimovic im Aufgebot der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft für den anstehenden Beginn der EM-Qualifikation.

Nationalcoach Janne Andersson nominierte den 41-Jährigen in seinen Kader für die Heimspiele gegen den Gruppenfavoriten Belgien (24. März) und gegen Aserbaidschan (27. März).

Ibrahimovic sei jüngst dreimal in Mailand eingewechselt worden und fühle sich in anständiger Form, erklärte Andersson. „Aus dieser Perspektive betrachtet, glaube ich, dass er etwas beitragen kann. Vor allem auf dem Feld, aber auch neben dem Feld.“ Als Option für die Startelf betrachtet der Trainer den schwedischen Rekordtorschützen nicht.

Die Schweden treffen sich am kommenden Montag zur Vorbereitung auf die ersten Quali-Spiele für die EM 2024 in Deutschland. Im 26-Mann-Kader stehen unter anderen auch Emil Forsberg von RB Leipzig und Mattias Svanberg vom VfL Wolfsburg. In Qualifikationsgruppe F bekommt es Schweden außerdem noch mit Estland und Österreich zu tun.