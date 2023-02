Zu starker Wind: Qualifikation in Willingen abgesagt Die Skisprung-Qualifikation für den Weltcup in Willingen ist am Freitag wetterbedingt abgesagt worden. Das für 18.15 Uhr angesetzte Event mit 70 männlichen S... dpa

Eine Windfahne des Deutschen Skiverbands (DSV) flattert an der Schanze in Willingen im Wind. Swen Pförtner/dpa

Willingen -Die Skisprung-Qualifikation für den Weltcup in Willingen ist am Freitag wetterbedingt abgesagt worden. Das für 18.15 Uhr angesetzte Event mit 70 männlichen Springern wurde wegen des starken Windes auf Samstag (14.45 Uhr) verschoben, wie der Ski-Weltverband Fis am Freitag mitteilte.