Zu viel gefeiert: VfB wird für Ahamadas Übermut bestraft Nach einer ungewöhnlichen Ampelkarte für Ahamada verpasst der VfB Stuttgart in der Nachspielzeit den Sieg in Hoffenheim. Einen Vorwurf wollte dem übermütigen... dpa

Stuttgarts Naouirou Ahamada verlässt nach der gelb-roten Karte das Spielfeld. Uwe Anspach/dpa

Sinsheim -In der Kabine muss Naouirou Ahamada wie ein Häufchen Elend gesessen haben. Nach der kuriosen Gelb-Roten Karte für den französischen Mittelfeldspieler in der 78. Minute kassierte der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga noch den Ausgleich zum 2:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim.