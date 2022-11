Dank der Costa Ricaner hat die DFB-Elf wieder ziemlich gute Chancen auf das Fortkommen in die K.-o.-Runde. Die Konstellation im Überblick.

Zum Mitreden, Teil 2: So schafft es Deutschland doch noch ins Achtelfinale

Durch den überraschenden 1:0-Sieg Costa Ricas bei der WM gegen Japan ergeben sich für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ganz neue Möglichkeiten. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind gestiegen, die Gefahr des ersten Ausscheidens in ihrer Geschichte schon nach dem zweiten Gruppenspiel einer WM ist vor der Partie gegen Spanien gebannt. Die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale fällt definitiv erst am letzten Spieltag.

Bei einem Sieg gegen Spanien ...

... zieht Deutschland nach Punkten mit Spanien, Japan und Costa Rica gleich und kann das Achtelfinale mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 MEZ/ARD und MagentaTV) aus eigener Kraft erreichen. Selbst ein Unentschieden gegen die Ticos könnte, drei Punkte gegen Spanien vorausgesetzt, bei entsprechendem Torverhältnis zum Sprung in die K.-o.-Phase reichen.

Bei einem Remis gegen Spanien ...

... würde Deutschland am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Costa Rica Platz zwei erreichen, wenn Spanien gleichzeitig Japan schlägt. Spielen die Iberer gegen die Asiaten unentschieden, müsste Deutschland am Ende eine bessere Tordifferenz aufweisen als das dann punktgleiche Japan. Gleiches gilt für das deutsche Team bei der Tordifferenz im Vergleich zu Spanien, sollte Japan den WM-Mitfavoriten schlagen.

Bei einer Niederlage gegen Spanien ...

... bräuchte das DFB-Team am letzten Spieltag gegen Costa Rica zwingend einen Sieg sowie einen spanischen Erfolg gegen Japan. Deutschland bräuchte dann im Dreiervergleich mit Japan und Costa Rica (alle 3 Punkte) die beste Tordifferenz, um Zweiter zu sein.