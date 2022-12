Zumindest Frank Hördlers Jubiläum sorgt für gute Laune bei den Eisbären

Der Kapitän der Eisbären wird am Sonntag gegen Ingolstadt sein 1000. DEL-Spiel bestreiten. Sein Fokus gilt aber erst einmal dem Heimspiel am Freitagabend.

Viel Grund zur Freude gibt es bei den Eisbären Berlin in dieser Saison noch nicht. Mittlerweile wurde der amtierende Deutsche Meister auf einen Abstiegsplatz durchgereicht, was nicht gerade ein Schub für das Selbstvertrauen ausgelöst hat. Da scheint es eine gelungene Abwechslung gewesen zu sein, den kleinen Videoclip, den die Eisbären am Donnerstag veröffentlicht haben, drehen zu dürfen: die Ankündigung für Frank Hördlers 1000. DEL-Spiel. Mitspieler wie Marcel Noebels oder Jonas Müller lächeln da in die Kamera, kündigen dieses besondere Spiel an, das ihr Kapitän noch etwas ausblendet. „Da ist schon Vorfreude da, aber der Fokus ist auf Freitag, sonst würde ich vielleicht sogar nervös sein“, sagt Hördler, der seit 2003 das Trikot der Eisbären trägt und im Prinzip schon alles erlebt hat.

Frank Hördler war bei allen neun Meisterschaften der Eisbären dabei

Tatsächlich alles trifft auf die insgesamt neun deutschen Meisterschaften zu, die die Berliner bislang gewonnen haben und bei denen Hördler Teil der Mannschaft war. Neben Titeln hat der 37-Jährige auch Phasen erlebt, in denen es mal nicht so lief, in der Trainer und Mitspieler ausgetauscht wurden und man auch mal die Play-offs verpasste. Eine Sache aber hat auch der ehemalige Nationalspieler noch nicht mitmachen müssen: einen Abstieg. Der war über viele Jahre auch nicht möglich, weil es einfach keine Absteiger gab. Ein Abstieg aber gehört seit der vergangenen Saison wieder zu den möglichen Szenarien nach einer Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Gerade einmal 27 Punkte sind die bisherige Ausbeute der Eisbären aus ihren bislang 25 Partien, bereits zwölfmal mussten sie das Eis ohne Zähler verlassen. Immerhin einer war es zuletzt beim 1:2 nach Verlängerung in Frankfurt. Unglücklicher aber hätte es da wieder einmal nicht laufen können. Bis zwölf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Berliner, unterstützt von ihren mehr als 1000 reisewilligen Fans, knapp in Führung, kassierten dann aber doch noch den Ausgleich und in der Verlängerung schnell das entscheidende zweite Gegentor. „So wie wir spielen, muss man sich auch eingestehen, dass es verdient ist, wo wir stehen“, sagte Marcel Noebels zuletzt in der Eishockey-Show von Magenta Sport. „Da redet man nicht mehr über Pech oder Glück. Ich glaube einfach, dass wir nicht gut genug waren.“

Für Marcel Noebels ist jedes Spiel ein Kampf ums Überleben

Jedes Spiel sei „aktuell ein Kampf ums Überleben. Wenn wir ehrlich sind, schauen wir mehr nach unten als nach oben“. Die Mannschaft aber dürfe „jetzt nicht Panik schieben. Wenn von den Führungsspielern Panik geschoben wird, dann bricht alles zusammen“. Frank Hördler ist ein solcher Führungsspieler, dafür stehen allein seine fast 1000 Spiele in der DEL. Bevor er dieses ganz besondere Jubiläum mit der eigenen Familie und den anwesenden Fans in der Arena am Ostbahnhof am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Ingolstadt feiert, gilt der Fokus erst einmal dem Freitag.

Ebenfalls in eigener Heimstätte sind die Eisbären dann ab 19.30 Uhr Gastgeber für Bremerhaven. „Ich hoffe, dass es ein positives Spiel für uns alle wird, damit überhaupt schon mal mit einem positiven Gefühl in das Sonntagsspiel gehen können“, sagt Frank Hördler. Vorher aber, wahrscheinlich schon am Sonnabend, wird auch bei einem Spieler, der bereits fast alles erlebt hat, die Nervosität einsetzen. Und sicher auch ein Stück weit die Hoffnung, dass es bald mal wieder mehr Grund zur Freude und am Ende der Saison keine große Abstiegstrauer geben wird.