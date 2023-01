Zurück auf der Streif: Thomas Dreßen freut sich aufs Ski-Spektakel in Kitzbühel

Vor fünf Jahren hat der deutsche Abfahrer das legendäre Rennen am Hahnenkamm gewonnen. Jetzt geht er nach langer Pause wieder an den Start.

Die Zuschauer sind zurück nach Corona. 85.000 werden am Wochenende in Kitzbühel erwartet, wenn sich die Skirennfahrer am Freitag und Sonnabend (11.30 Uhr) die Streif hinunterstürzten. Die Abfahrtsstrecke gilt als schwierigste der Welt. Ein Sieg hier hält für die Ewigkeit. Thomas Dreßen weiß das. Er gewann die Abfahrt am Hahnenkamm in Tirol vor fünf Jahren. Die Stimmen der Kommentatoren überschlugen sich, als er mit knapp 140 km/h ins Ziel rauschte: „Unfassbar, unglaublich!“ Davor hatte 39 Jahre lang kein deutscher Abfahrer auf der Streif gewonnen.

Thomas Dreßen mit Tränen beim Comeback

Vorige Woche hatte Dreßen nach der Abfahrt in Wengen Tränen in den Augen. Er hatte gerade sein Comeback nach zwei Jahren Verletzungspause geschafft, als 23. – doch die Platzierung war nicht wichtig. Er stockte, als er sagte: „Boah, unglaublich, also wirklich, für mich ist es einfach so schön, dass ich jetzt wieder da sein kann.“ Jetzt ist Dreßen (29) vom Skiclub Mittenwald nach Hüft- und Knieoperation sowie Muskelbündelriss wieder in Bussi-Bussi-Kitzbühel.

Dort liegt sogar Schnee. Echter Schnee. Noch mehr Schnee ist angekündigt. Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl sagt über die bestens präparierte Piste: „Lieber schaufeln wir Schnee von innen nach außen als von außen nach innen.“ Notfalls rückt dafür das Bundesheer an.

Thomas Dreßen hat bekräftigt, „G’stellmäßig“, also körperlich, gehe es ihm wieder richtig gut. Er hat den Spaß am Skifahren wiedergefunden. Er freut sich darauf, loszulegen: über die Mausefalle, Karussell und Steilhang, Brückenschuss, Richtung Seidlalm-Sprung und Hausberg-Kante bis zum Zielschuss. Die Abfahrten sind jeweils mit 340.000 Euro dotiert.

Dreßens Schutzwall gegen die Angst ist neu gefestigt. Schließlich birgt eine Abfahrt wie die auf der Streif immer ein Risiko. Österreichs Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer erklärte kürzlich nach einer Pistenbesichtigung spontan den Rücktritt. Der Schweizer Olympiasieger Beat Feuz beendet seine Karriere nach den Rennen in Kitzbühel. Bundestrainer Christian Schwaiger sagte in Wengen zuletzt: Man habe gesehen, dass Dreßen „sich in den schnellen, technischen Passagen noch nicht so viel zutraut. Er muss sich aktuell von Rennen zu Rennen Dinge erarbeiten, die früher selbstverständlich waren“. Aber das sei nach einer so langen Rennpause normal. Dreßen sagte in Wengen, er könne sich wieder auf seinen Körper verlassen: „Ich freue mich auf die Streif. Kitzbühel ist immer was Besonderes.“