Zverev für alten Davis Cup: „Historie kann man nicht kaufen“ Alexander Zverev spielt wieder Davis Cup, doch mit dem aktuellen Modus kann er sich weiter nicht anfreunden. In Trier nennt der Olympiasieger Gründe und präs... dpa

Trier -Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich erneut gegen das aktuelle Format im Davis Cup ausgesprochen. „Man hat gesehen, dass man Historie mit Geld nicht kaufen kann“, sagte Zverev in Trier, wo die deutsche Mannschaft an diesem Freitag und Samstag in der Qualifikation auf die Schweiz trifft.