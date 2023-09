Zverev kämpft sich bei US Open ins Achtelfinale

New York -Alexander Zverev hat bei den US Open nach hartem Kampf das Achtelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am späten Samstagabend (Ortszeit) den Bulgaren Grigor Dimitrow in 3:42 Stunden mit 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.

Nach dem verlorenen ersten Satz lag Zverev im zweiten Durchgang bereits mit 2:4 zurück, schaffte aber das Comeback. Der 26-Jährige gewann zum sechsten Mal in Serie gegen Dimitrow, der am Ende sichtbar angeschlagen war und sich nur noch schleppend bewegte.

Beim Grand-Slam-Turnier in New York trifft der Hamburger Zverev nun auf den Italiener Jannik Sinner. Der Weltranglistensechste setzte sich in vier Sätzen gegen den früheren US-Open-Sieger Stanislas Wawrinka aus der Schweiz durch.