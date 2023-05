Zverev kehrt zum Stuttgarter Tennis-Turnier zurück

Alexander Zverev wird sich nach den French Open in Stuttgart auf Wimbledon vorbereiten. Dabei hatte der Tennisprofi kürzlich erklärt, in Deutschland großen D...

Stuttgart -Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird erstmals seit 2019 beim Rasenturnier in Stuttgart antreten. Der derzeit kriselnde Hamburger habe eine Wildcard für die Wimbledon-Vorbereitung vom 12. bis 18. Juni beim TC Weissenhof angenommen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Derzeit ist Zverev hinter dem ebenfalls in Stuttgart spielenden Sauerländer Jan-Lennard Struff (26.) als Weltranglisten-27. nur die deutsche Nummer zwei. Nach seiner schweren Fußverletzung von den French Open 2022 ist der einstige US-Open-Finalist abgerutscht und sucht noch nach seiner Topform.

Großer Druck in Deutschland

„Die Absprache ist ganz klar, dass Sascha Zverev in Stuttgart spielt. Wir haben mit ihm eine Vereinbarung abgeschlossen“, sagte der Stuttgarter Turnierdirektor Edwin Weindorfer auf die Frage, ob er auch mit Zverev rechne, sollte dieser beispielsweise überraschend erneut ins Halbfinale von Roland Garros einziehen. Die French Open in Paris enden am Wochenende vor dem Stuttgarter Turnier. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.

Vor einigen Wochen war Zverev beim Sandplatz-Turnier in München gleich zum Auftakt gescheitert. Danach hatte er gesagt, dass er sich gerade bei Turnieren in Deutschland oft unwohl fühle. „Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös. Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige“, hatte Zverev gesagt.

Dennoch will der Goldmedaillengewinner von Tokio nach seiner Zusage für das Turnier in Hamburg Ende Juli nun auch in Stuttgart spielen. Bei seinem bisher letzten Auftritt auf dem Weissenhof vor vier Jahren schied Zverev in der ersten Runde aus.