Zverev kritisiert US-Open-Ball: „Zu leicht“

New York -Alexander Zverev hat die Eigenschaften des Tennisballs bei den US Open bemängelt. „Wenn es windig wird, ist es unfassbar schwierig, Tennis zu spielen mit diesem Ball“, kritisierte der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger nach dem Zweitrundensieg über seinen Davis-Cup-Teamkollegen Daniel Altmaier. „Ich habe das Gefühl, dass dieser Ball zu leicht ist.“

Besonders in den ersten beiden von vier Sätzen gab es am Donnerstag auf dem Außenplatz 17 der Anlage beim Grand-Slam-Turnier in New York sehr böigen Wind. Die viertgrößte Arena von Flushing Meadows besitzt keine Dachkonstruktion.

Auf den größten Plätzen wie dem Arthur Ashe Stadium, wo es windstill sei, sei der Ball „okay“, sagte Zverev. „Sobald es draußen windig ist und man das Gefühl hat, es ist nicht immer gleich, dreht sich der Ball und fliegt rum ohne Kontrolle. Du hast das Gefühl, dass der Ball mehr von Wind betroffen ist als andere Bälle.“

Auch Altmaier hatte Schwierigkeiten mit dem Wind, der immer wieder drehte. „Beim Ballwurf hatte ich Probleme“, sagte der 24-Jährige. „Wenn der Wind den Ball mitzieht, haben wir beide Probleme gehabt, den Ball gut zu spüren.“ Bei Turnieren kommen je nach Ausrichter und Belag Bälle unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz.