Girona - Die deutschen Golfprofis Nicolai von Dellingshausen und Marcel Schneider haben die Catalunya Championship im spanischen Girona auf einem starken 13. Rang beendet.

Mit einem Gesamtergebnis von jeweils 283 Schlägen hatte das Duo bei dem mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Turnier der DP World Tour sechs Schläge Rückstand auf den Sieger Adri Arnaus. Der 27-jährige Spanier setzte sich am Finaltag auf dem Par-72-Kurs des PGA Catalunya Resorts im Stechen am sechsten Extraloch gegen den Südafrikaner Oliver Bekker durch. Die beiden Profis lagen nach vier Runden mit jeweils 277 Schlägen an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg nötig war. Für seinen Premierenerfolg auf der Tour erhielt Arnaus rund 333.000 US-Dollar Preisgeld.