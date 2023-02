Zwei Podiumsplätze für deutsche Turner in Cottbus Zwei Weltcup-Neulinge haben am ersten Finaltag des 46. Turniers der Meister in Cottbus jeweils Silbermedaillen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) gewonnen. ... dpa

Zweitplatzierter Kazuma Kaya aus Japan, Zweitplatzierter Milan Hosseini aus Deutschland und Gewinner Artem Dolgopyat aus Israel (l-r) während der Medaillenzeremonie. Frank Hammerschmidt/dpa

Cottbus -Zwei Weltcup-Neulinge haben am ersten Finaltag des 46. Turniers der Meister in Cottbus jeweils Silbermedaillen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) gewonnen. Meolie Jauch vom MTV Stuttgart und Milan Hosseini von der TG Böckingen belegten am Samstag jeweils Platz zwei.