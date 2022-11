Zwei Testspiele: Union ins Trainingslager nach Spanien Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin belegt nach zwei Jahren Unterbrechung ein Trainingslager in der Winterpause. Die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fis... dpa

Union Berlins Christopher Trimmel gestikuliert. Tom Weller/dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin belegt nach zwei Jahren Unterbrechung ein Trainingslager in der Winterpause. Die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer bereitet sich vom 2. bis zum 11. Januar 2023 im spanischen Campoamor auf die restlichen beiden Spiele der Vorrunde sowie die daran anschließende Rückrunde vor, wie der Verein am Montag mitteilte. Bereits vor der Corona-Pandemie hatten die Köpenicker ihr Winterquartier an der Costa Blanca aufgeschlagen.