Zweifel am Smartie: Englands Chefcoach muss liefern, sonst ist er seinen Job los

Bis in den Sommer vergangenen Jahres wurde Gareth Southgate noch als Glücksfall für die englische Nationalmannschaft betrachtet, als derjenige, der die Three Lions nach all den düsteren Jahren zu einem großen Titel führen könnte und dies auch schon bald tun würde. Ja, es hatte den Anschein, als hätte der Smartie im Gegensatz zu seinen mitunter prominenten Vorgängern (Roy Hodgson, Steve Mclaren, Fabio Capello, Sven-Göran Eriksson, Kevin Keegan und so fort) den Dreh tatsächlich raus. Der ehemalige Nationalspieler, davon war man im Mutterland des Fußballs überzeugt, würde es als Nationaltrainer wuppen.

Dann kam die Europameisterschaft, die paneuropäische, bei der es Southgate mit seiner Auswahl bis ins Endspiel gegen Italien schaffte, dafür auch gefeiert wurde – und doch waren schon damals erste Zweifel an seinen Fähigkeiten aufgekommen. Die Spielweise sei zu destruktiv, um das Talent dieser Mannschaft freizusetzen, hieß es schon während des Turniers.

Eine törichte Einmischung

Zudem hatte Southgate schließlich auch noch wesentlichen Anteil an der Finalniederlage, als er kurz vor Ende der Verlängerung gegen jede Trainervernunft handelte, mit Jadon Sancho und Marcus Rashford zwei vermeintlich sichere Elfmeterschützen, aber auch zwei Kaltstarter ins Spiel brachte und damit der englischen Kampagne eine tragische Pointe versetzte. Sowohl Sancho als auch Rashford versagten vom Punkt die Nerven. Übermut? Kurzschluss? Vision? Nun, Southgates späte Einmischung war einfach nur töricht.

Weil die Engländer seit diesem Sommerabend im Wembley-Stadion in den Spielen der Nations League mitunter verstörend schwache Auftritte hingelegt haben, zum Beispiel bei einem 0:4 auf heimischem Boden gegen Ungarn, steht Southgate bei der WM in Katar enorm unter Druck. Es braucht wohl mindestens den Einzug ins Halbfinale, damit sein bis 2024 datierter Vertrag nicht schon nach diesem Turnier beendet wird.

Stürmerlegende Gary Lineker, dessen Kritikerwort auf der Insel enormes Gewicht hat, erklärte erst neulich noch mal, dass Southgate seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 zwar gute Arbeit geleistet hätte, er letztlich aber nur schwer nachvollziehen könne, warum Englands Auswahltrainer ständig die Taktik wechseln würde. Das beunruhige ihn, denn: „Ich schaue mir immer die wirklich guten Trainer an, die großen Trainer des Weltfußballs. Sie haben eine Spielweise und dann haben sie die Spieler, die da reinpassen oder eben nicht.“

Pochettino bewirbt sich um den Job

Auch bei Southgate stellt sich ja inzwischen die Frage, warum die englischen Ausnahmekicker unter seiner Führung im Trikot der Nationalmannschaft mitunter wie schlechte Kopien ihrer selbst daherkommen. Sicher, auch er muss damit klarkommen, dass sich einfach kein ordentlicher in England geborener Torhüter finden lässt. Dass er bei der Besetzung des zentralen Mittelfelds zwar auf energische Balleroberer und -verteiler wie Declan Rice oder Jordan Henderson, aber eben nicht auf einen Könner mit strategischen Fähigkeiten zurückgreifen kann. Abgesehen davon stehen ihm allerdings nicht nur ein paar wenige, sondern allerlei Cracks zur Verfügung. Die Namen sprechen für sich: John Stones, Kieran Trippier, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Mason Mount und natürlich Harry Kane, der das Team am Montag um 14 Uhr (MESZ) als Kapitän in das erste Gruppenspiel gegen den Iran führen wird.

In diesem Zusammenhang meldete sich zu Beginn der vergangenen Woche auch Mauricio Pochettino zu Wort. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gab der Argentinier, der mit Kane über Jahre hinweg bei Tottenham Hotspur sehr erfolgreich zusammengearbeitet hatte, Folgendes zum Besten: „In meinen Augen haben sie eine Generation, die jeden neidisch machen muss. Verglichen mit Frankreich, Brasilien, Deutschland haben sie eine viel höhere Anzahl an talentierten Spielern ... Es ist jetzt ihr Moment.“ Und wenn nicht, dann könnte ja Pochettino übernehmen, der übrigens in einem anderen Interview schon mal sein Interesse am Job des englischen Nationaltrainers bekundet hat.