Zweimal Rot: Füchse Berlin patzen im Titelkampf beim TVB Stuttgart

Die Niederlage in Stuttgart hat die Berliner im Titelrennen weit zurückgeworfen. Nun kommt am Sonntag mit Flensburg ein schwieriger Gegner.

Die Füchse Berlin haben im Kampf um die Meisterschaft und einen Champions-League-Platz in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Die Berliner verloren nach einer teilweise desolaten Vorstellung überraschend beim Tabellen-14. TVB Stuttgart mit 28:32 (14:14). Die Füchse rutschen damit auf Platz drei ab. Trainer Jaron Siewert musste auf die verletzten Paul Drux und Dejan Milosavljev verzichten. Aber auch ohne Kapitän und Stammkeeper kamen die Gäste gut ins Spiel. Nach gut zehn Minuten lagen sie schon 8:3 vorn. Der Angriff war effektiv, die Abwehr stand gut. Und wenn die Stuttgarter einmal doch durchkamen, war da immer noch Torhüter Viktor Kireev, der mit einigen Paraden glänzte. Bis zur zwölften Minute – dann sah der Russe nach einem Foul die Rote Karte. Das war der Knackpunkt.

Nach Rot für Viktor Kireev gibt es einen Bruch im Berliner Spiel

Für ihn kam Nachwuchsakteur Lasse Ludwig ins Tor, der gleich einen Siebenmeter abwehrte, danach kam es zu einem Bruch. Zunächst in der Offensive. Gut acht Minuten lang gelang den Berlinern nur ein Treffer. Schwache Abschlüsse und zu viele technische Fehler brachten Stuttgart zurück. Nach dem Seitenwechsel lagen die Füchse plötzlich 14:17 zurück. Siewert tobte: „Wir schmeißen das Spiel in fünf Minuten weg.“ In der 48. Minute sah dann auch noch Vujovic Rot – eine harte Entscheidung. Da lagen die Füchse bereits fünf Tore zurück (19:24). Und die Chancenverwertung blieb weiter katastrophal.

Die überraschende Niederlage könnte das Ende aller Titel-Träume bedeuten. „Natürlich ist das jetzt ein herber Rückschlag. Besonders im Meisterschaftsrennen und um die Champions-League-Plätze genauso. Da waren das sicherlich unnötige Punkte“, grummelte Siewert gefrustet. Denn die Konkurrenz patzte nicht. Und nun sind die Füchse auf deren Ausrutscher angewiesen. Die Favoritenrolle sieht Vorstand Sport Stefan Kretzschmar klar weiter bei Tabellenführer THW Kiel. „Es lag vorher schon daran, ob Kiel was liegen lässt. Und jetzt liegt es noch viel mehr daran, ob Kiel was liegen lässt“, sagte er. Aber auch um das Saisonziel Champions League muss gebangt werden. Denn nun ist auch Titelverteidiger SC Magdeburg an den Füchsen in der Tabelle vorbeigezogen.



Eine weitere Niederlage könnte entscheidend sein. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) kommt Verfolger SG Flensburg-Handewitt in die Hauptstadt „Da müssen wir von innen brennen, da müssen wir ein ganz anderes Gesicht in der Abwehr zeigen“, forderte deshalb Siewert.