Zwischen Bologna und Chemnitz: Alba braucht Erfolgserlebnis

Berlin -Alba Berlin befindet sich nach der dritten Heimniederlage in nur sechs Tagen in einer gefährlichen Abwärtsspirale. „Natürlich ist das eine harte Situation. Und natürlich hängt vieles mit einem Gefühl zusammen. Momentan ist es einfach schwierig, komplett positiv in einem Spiel zu bleiben“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach dem klaren 74:96 am Donnerstagabend in der Euroleague gegen Virtus Bologna.