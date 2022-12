Zwischen Braunschweig und Fenerbahce: Alba im Spiele-Stress Bei Alba Berlin reiht sich gerade ein Spiel an das andere. Selbst nach dem hart erkämpften Erfolg in der Basketball-Bundesliga am Dienstagabend bei den Baske... dpa

Berlin -Bei Alba Berlin reiht sich gerade ein Spiel an das andere. Selbst nach dem hart erkämpften Erfolg in der Basketball-Bundesliga am Dienstagabend bei den Basketball Löwen Braunschweig blieb kaum Zeit für große Euphorie. „Heute freuen wir uns, aber morgen ist wieder ein neuer Tag“, sagte Flügelspieler Yovel Zoosman nach dem 95:90-Auswärtssieg.