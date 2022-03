Berlin - Aufregung in der Regionalliga Nordost. Die Entscheidung, die der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Freitagabend in knappen Sätzen auf seiner Homepage mitgeteilt hat, sorgt für Zwist und Diskussionen. Kern der Nachricht: Nach der laufenden Spielzeit wird die Regionalliga von 20 auf 18 Teams reduziert. Je nach Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga steigen mindestens drei, maximal sechs Teams ab.