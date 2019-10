Dedryck Boyata: Mit EM-Schub im Rücken nach Bremen

Berlin -

Nicht gespielt, aber trotzdem ein ganz breites Grinsen im Gesicht. So kam Herthas Abwehrspieler Dedryck Boyata von seiner Länderspielreise mit der belgischen Fußball-Auswahl zurück. Denn mit seinem Nationalteam hat der 28-Jährige das Teilnahme an der paneuropäische Europameisterschaft 2020 sicher. Boyata und die Belgier haben sich durch einen 9:0-Sieg gegen San Marino als erste Mannschaft für das Kontinentalturnier bereits vergangenen Donnerstag qualifiziert, es folgte ein lockerer 2:0-Erfolg gegen Kasachstan. In beiden Partien wurde Boyata, immerhin 16-maliger Nationalspieler, nicht eingesetzt.

Seine Freude schmälert das nicht. „Es ist ein großes Ding für uns. Wir sind bei der EM dabei“, sagt der Verteidiger, der im Sommer von Celtic Glasgow zu Hertha kam. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden: „Zeit zum Feiern hatten wir nicht. Wir haben noch zwei Spiele im November, wir wollen Gruppenerster werden.“ In der Gruppe I treffen die Red Devils noch auf Russland und Zypern.

Für Boyata endet das Jahr also doch noch schön. Der Belgier hat harte Monate hinter sich. Eine langwierige Muskelverletzung zog er sich im April zu. Als er im Juli zu den Blau-Weißen stieß und mit einem Kontrakt bis 2022 ausgestattet wurde, musste er erst einmal alleine ein Aufbautraining absolvieren. „Das war am Anfang sehr schwierig. Aber jetzt bin ich zu hundert Prozent fit“, erzählt er. Seit dem vierten Spieltag ersetzt der kantige Defensivmann seinen Freund Karim Rekik. Der 24 Jahre alte Holländer spielte zu Beginn unglücklich und bugsierte sich damit vorerst aus der Startelf.

Am Sonnabend in Bremen (15.30 Uhr) bilden Boyata und Rekik wohl die Innenverteidigung, weil Niklas Stark, 24, wegen seiner mit vier Stichen genähten Schnittwunde unterhalb des linken Knies, die er sich auf Länderspielreise mit dem DFB-Team im Hotel zugezogen hatte, ausfällt. „Wir haben gute Innenverteidiger“, sagt Boyata. „Wir arbeiten trotz der Konkurrenz gut und hart zusammen. Jeder ist bereit für das Spiel.“

Glaube an den nächsten Erfolg

Nach der Siegesserie (2:1 gegen Paderborn, 4:0 in Köln, 3:1 gegen Düsseldorf) glaubt Boyata an den nächsten Erfolg: „Wir müssen da jetzt dran bleiben. Bremen ist unser Tabellennachbar. Wir können da etwas holen, auch wenn wir da lange nicht mehr gewonnen haben.“

In der Tat blickt Hertha auf eine ziemlich lange Durststrecke an der Weser, konnte seit elf Partien nichts Zählbares mehr holen. Der letzte Auswärtssieg im hohen Norden war im März 2006. Kevin-Prince Boateng, Marcelinho und Yildiray Bastürk trafen zum 3:0-Erfolg. Solche Zahlenspiele sind für Boyata allerdings nichts. Cool sagt er: „Wir sind schlecht in die Saison gestartet und haben uns rausgekämpft. Wir haben eine Top-Mentalität.“