Berlin -

Hinter Niklas Stark liegt eine Woche zum Vergessen. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger von Hertha BSC kam zum wiederholten Male nicht zum Einsatz bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Für ihn ist das eine sehr bittere Geschichte, weil er zwei Länderspiele hätte bestreiten können“, sagte sein Vereinstrainer Ante Covic. Gegen Argentinien (2:2) brachte Stark ein Magen-Darm-Infekt um das erhoffte Länderspieldebüt, gegen Estland (3:0) war es eine Schnittverletzung. Länger als Stark (acht Spiele) musste unter Löw seit 2006 kein Feldspieler auf seinen ersten Einsatz warten.

Bislang war beim gebürtigen Franken lediglich von einer Wunde am linken Unterschenkel die Rede, die er sich an einer Tischkante im Hotel zugezogen hatte. Das gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Klub offiziell bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung verletzte sich Stark unterhalb des linken Knies, wurde dort sogar mit vier Stichen genäht.



Stark wollte in der Nacht ins Badezimmer

Was war passiert? Stark musste um halb zwei in der Nacht vor dem EM-Qualispiel in Tallinn auf die Toilette, stieg aus dem Bett und stieß auf dem Weg ins Bad mit dem linken Knie an einen Glastisch. Ein Stück des Tisches brach bei dem Unfall sogar heraus. Die blutende Wunde wurde am Morgen von einem DFB-Teamarzt genäht, Pechvogel Stark reiste ab.

Zurzeit befindet sich der Verteidiger bei Hertha in Behandlung. Auf die Frage, wann er wieder ins Teamtraining zurückkehren könnte, antwortete Covic: „Das lässt sich nicht genau sagen. Das hängt auch von der Wundheilung ab. Wenn er für Bremen in Frage kommen sollte, wäre es eine Punktlandung.“



Ein Einsatz bei den Hansestädtern am Sonnabend (15.30 Uhr) gilt als sehr unwahrscheinlich, zumal die ungünstig gelegene Wunde schon bei einfachen, verteidigerüblichen Bewegungen wie Laufen oder Grätschen aufzubrechen droht.

Setzt weiterhin auf Niklas Stark: Bundestrainer Joachim Löw. imago images/ActionPictures Foto:

Im Übrigen hatte Covic wegen Stark ein längeres Telefonat mit Bundestrainer Joachim Löw, 59. „Er hat als Fußballer volles Verständnis“, berichtete der 44-Jährige. Aus DFB-Kreisen ist zu hören, dass Stark zu den beiden Länderspielen im November erneut seine Chance erhalten wird. Löw und vor allem dessen Assistent, Marcus Sorg, 53, halten große Stücke auf Herthas Vizekapitän. Sorg wurde 2014 als U19-Trainer Europameister – mit Stark als Spielführer

Chance für Rekik und Torunarigha

Covic sprach seinem Abwehrspieler indes Mut zu. „Wenn er weiter gut trainiert und seine Hausaufgaben in Berlin macht, wird er auch wieder eingeladen.“ Aufgrund der Verletzungen Starks rücken vor dem Gastspiel bei Werder Bremen nun Karim Rekik, 24, und Jordan Torunarigha, 22, in den Fokus.



Medienrunde: Hertha-Coach Ante Covic im Interview. City-Press GmbH Foto:

„Beide sind gut drauf“, sagt Covic, der wisse, dass die Situation für die Jungs „sicherlich nicht zufriedenstellend“ ist. Rekik verlor nach drei Einsätzen zu Beginn seinen Stammplatz an Zugang Dedryck Boyata, 24, Torunarigha kam erst einmal zum Einsatz. Covic: „Jetzt haben sie ein Argument mehr, um sich im Training zu zeigen.“