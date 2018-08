Scharfe Kritik an Grindel: Schmadtke fordert einen DFB-Aufsichtsrat

Wolfsburg -

In Jörg Schmadtke hat ein weiterer namhafter Bundesliga-Vertreter deutlich Kritik am Deutschen Fußball-Bund und dessen Präsident Reinhard Grindel geübt. „Man muss grundsätzlich hinterfragen, ob die DFB-Struktur noch zeitgemäß ist“ und „man muss Führungsverantwortung auch wahrnehmen, muss Dinge klar einfordern“, monierte.

Einen Tag nach einem ersten Krisentreffen mit Bundesligavertretern und Bundestrainer Joachim Löw sowie Teammanager Oliver Bierhoff zum WM-Debakel bezeichnete Schmadtke das Gespräch als „im Grundsatz gut“. Der neue Sportchef des VfL Wolfsburg fordert neben der Analyse des kläglichen Vorrunden-Ausscheidens Deutschlands bei der WM aber grundlegende Reformen beim DFB und in der Nachwuchsarbeit.

„Wir sind inzwischen sehr weit weg von dem Ursprungsgedanken des Breitensports. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was im Übrigen auch für die Nationalmannschaft gilt. Ich glaube nicht, dass man das ehrenamtlich nach 18 Uhr mit zwei Stunden Telefonieren regeln kann“, sagte Schmadtke und schlug einen DFB-Aufsichtsrat vor, „der noch über den Landesfürsten sitzt und dabei den Elitefußball im Blick behält, ohne die Landesverbände klein zu machen“.

Auch die Forderung von Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß, die Nationalmannschaft strukturell aus dem Verband zu lösen, solle man laut Schmadtke „ergebnisoffen diskutieren.“

DFB-Präsident Reinhard Grindel (links) und DFL-Präsident Reinhard Rauball dpa Foto:

Deutliche Kritik äußerte der langjährige Bundesligamanager auch an DFB-Chef Grindel. „Ich finde die Außendarstellung derzeit nicht ideal“, sagte Schmadtke, der in Bezug auf Grindels Aussage, sich von Bierhoff während der WM mehr Informationen aus dem Quartier der Nationalmannschaft gewünscht zu haben, befand: „Dann ist doch klar, dass etwas nicht stimmt. Man muss Führungsverantwortung auch wahrnehmen, muss Dinge klar einfordern. Warum das nicht geschehen ist, weiß ich nicht.“ Die aktuelle Krise des DFB sieht Schmadtke indes eher in der Verbandsstruktur begründet denn in der Person Grindels: „Strukturen werden immer gelebt von Einzelpersonen, aber hier geht es um Strukturen.“

Auch für die Bundesliga wird das deutschen Vorrunden-Aus bei der WM laut Schmadtke noch Konsequenzen haben: „Sicherlich wird das schlechte Abschneiden bei der WM noch einiges nach sich ziehen.“

Ein aus seiner Sicht grundlegendes Problem sprach der frühere Geschäftsführer des 1. FC Köln zudem im Hinblick auf die Nachwuchsarbeit in Deutschland an. „Ich glaube, dass wir derzeit in ein Ausbildungsproblem hinein laufen“, sagte Schmadtke. „Die Dinge, die man vor gut 15 Jahren, als es um den deutschen Fußball schlecht bestellt war, entwickelt hat – zum Beispiel Nachwuchsleistungszentren aufzubauen – waren richtig und wichtig. Aber heute sind die Konzepte nicht angepasst an die Entwicklungen. Das sollten wir möglichst rasch tun.“ Konkret ginge es um mehr Förderung von Individualität, Eigenständigkeit auch außerhalb des Platzes und mehr Ausbildung im Defensivbereich. (dpa)