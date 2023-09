Berlin -Der Wettbewerb beim Musik-Streaming verschärft sich. Der französische Anbieter Deezer offeriert jetzt in Kooperation mit dem Discounter Lidl eine Billigvariante für 7,99 Euro pro Monat. Wir erläutern, warum Kunden auf noch attraktivere Angebote hoffen können.

Wieso arbeiten Deezer und Lidl zusammen?

Beide Unternehmen wollen davon profitieren. Kunden können von der nächsten Woche an in den Lidl-Filialen Gutscheine für das Deezer-Abo für 7,99 Euro pro Monat holen. Üblich sind Bezahlangebote für 9,99 Euro. Lidl will damit vor allem junge Leute in die Läden locken. Deezer nutzt Lidl als zusätzlichen Vertriebskanal. Dem französischen Anbieter geht es vor allem darum, sich Marktanteile zu sichern.

Wie entwickelt sich das Geschäft mit dem Abrufen von Musik aus dem Internet?

Extrem dynamisch. Die Streamingdienste sind der Grund dafür, dass der hiesige Musikmarkt nach Jahren des Darbens wieder wächst. Nach Schätzung des Hightechverbandes Bitkom um 4,6 Prozent in diesem Jahr. Dabei hinkt Deutschland aber hinterher. Hierzulande hat die Branche 2015 nur jeden dritten Euro mit digitaler Musik (Streaming und Download) verdient. Weltweit sind es schon mehr als 50 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass der enorm wichtige deutsche Markt große Potenziale hat. Vor zwei Jahren lauschten etwa 30 Prozent der Internetnutzer den Streamingdiensten. Inzwischen sind es mehr als 40 Prozent. Marktforscher erwarten, dass bald die 50-Prozent-Marke erreicht wird.

Wer steht noch am Start?

Marktführer ist hierzulande und weltweit der schwedische Unternehmen Spotify, mit global mehr als 100 Millionen Nutzern und 40 Millionen zahlenden Abonnenten. Deezer ist nach Angaben des Managements bei der Kundenreichweite in Deutschland im Bereich der vollwertigen Abrufdienste die Nummer zwei und im vorigen Jahr um 348 Prozent gewachsen. Global hat sich Apple mit 17 Millionen Abos an die zweite Stelle geschoben – mit steigender Tendenz. Die Konkurrenz wird wachsen, denn Amazon hat für das nächste Jahr den Start seines Musikdienstes Amazon Unlimited angekündigt. Hinzu kommen soll 2017 der Youtube Red, die Bezahlvariante des weltweit beliebtesten Videoportals. Beide Anbieter werden mutmaßlich mit 9,99 Euro pro Monat an den Start gehen. Die Bitkom-Experten erwarten wegen des gesteigerten Engagements von Global Playern eine weitere Konsolidierung in der Branche. Ein Anbieter wie Deezer muss attraktive Angebote machen, um läuft Gefahr unter die Räder zu kommen.

Wird es weitere Kooperationen mit dem Handel geben?

Das ist unter den kleineren Anbietern durchaus denkbar. Edeka und Rewe, die beiden größten Einzelhändler, sind attraktive potenzielle Partner, die ebenfalls über eine riesige Vertriebsmaschinerie verfügen. Aldi war hier der Pionier. Die Nummer eins der Discounter offeriert seit gut einem Jahr zusammen mit Napster Musikstreaming für ebenfalls 7,99 Euro im Monat. Auch vom Erfolg von Deezer wird abhängen ob die Spotify, Apple und Co gezwungen werden, ihre Preise zu senken. Es gibt für die Musikdienste neben dem Preis aber eine Reihe weiterer Differenzierungsmöglichkeiten. Zur Vielfalt und Größe der Musikbibliothek kommt die Klangqualität, ein weiterer Faktor ist das Zusatzangebot etwa mit kuratierten Playlisten von Prominenten, mit Hörbüchern, Podcasts oder Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen. Experten erwarten, dass sich hier einiges tun wird.

Welche Rolle spielt die Hardware?

Eine zunehmend größere. Digitale Musiksysteme beispielweise von Sonos oder Bose werden immer enger mit dem Abrufdiensten verknüpft. So ist es möglich, dass die Mitglieder einer Familie jeweils ihre Lieblingsmusik dort hören können, wo sie sich gerade in der Wohnung befinden. Software, die die Nutzung analysiert, macht es möglich, für jeden Nutzer immer gezieltere Angebote zu machen. Der Bitkom-Verband geht davon aus, dass diese Mechanismen sowohl die Nachfrage nach Abrufdiensten als auch nach Musiksystemen steigern wird.