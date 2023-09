St. Moritz -Der Skifahrer, der am Donnerstag bei einem Unfall auf einer Schweizer Piste gestorben ist, stammt aus Bielefeld. Das teilte die Polizei im Kanton Graubünden am Freitag mit. Der 57-Jährige war mit einem Schweizer Skifahrer zusammengestoßen. Der Deutsche wurde dabei über den Pistenrand hinaus geschleudert und starb noch am Unfallort. Der Schweizer wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei an einer Pistenkreuzung auf etwa 2500 Metern Höhe nahe der Bergstation Corviglia nördlich von St. Moritz. (dpa)