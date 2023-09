Hamburg -Mit seinen klaren Aussagen hat sich Ewald Lienen in der Bundesliga schon einen Namen gemacht. Nun hat der Trainer-Routinier mit einer Generalabrechnung zur EM in Frankreich und dem Fußballgeschäft im Allgemeinen viel Aufsehen erregt. Der Chefcoach des FC St. Pauli nannte das System und die Führung dahinter „schwachsinnig“, beklagte langweilige Spiele und vollkommen überlastete Stars.

„In der ersten EM-Woche haben wir uns doch alle wahnsinnig gelangweilt. Ich bin auch mal eingenickt“, sagte Lienen anlässlich des Trainingsauftakts beim Zweitligisten FC St. Pauli.



Die Hamburger Morgenpost veröffentlichte ein zweiminütiges Video, das in den sozialen Netzwerken mit etwas Verzögerung großen Anklang fand. „Unser Fußballbetrieb ist völlig aufgebauscht. Die Spitzenspieler sind für mich völlig überlastet“, sagte Lienen. „Wenn ich Bastian Schweinsteiger sehe! Der hat mit 31 gefühlt die Karriere eines 37-Jährigen hinter sich. Weil er alle zwei Jahre eine EM oder WM spielt. Diese Leute können sich fast nie regenerieren oder erholen.“

Er glaube, fuhr Lienen fort, „dass das Produkt seit Jahren immer mehr verwässert. Weil es eben nicht geht, dass du 60 oder 70 Spiele auf hohem Niveau spielen kannst. Und nochmal und nochmal und nochmal...“ Wenn er sich in die EM-Spieler hineinversetze, sagte der 62-Jährige, „ich wäre froh, wenn ich nach Hause gehen dürfte. Wenn ich mal Urlaub machen dürfte. Ich hätte gar keinen Bock, da zu spielen! Das ist ein derartiger Stress, auch rein psychisch.“



Er halte die Auswüchse für „schwachsinnig“, habe aber auch nichts anderes erwartet „bei den Leuten, die an der Spitze der internationalen Organisationen stehen. So wie die sich ansonsten im Leben verhalten, braucht man nicht die Hoffnung haben, dass sie den Fußball so organisieren können, wie es sinnvoll wäre.“ (sid)