Berlin -Das Bundesverfassungsgericht hat der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen den Zerfall der Währungsunion den Rücken gestärkt. Das EZB-Rettungsprogramm zum Kauf von Staatsanleihen aus dem Jahr 2012 sei mit dem Grundgesetz vereinbar, entschieden die Richter am Dienstag in Karlsruhe. Allerdings müsse sich die Zentralbank an Auflagen halten.

Mit dem Spruch wies das Verfassungsgericht Klagen des CSU-Politikers Peter Gauweiler, des Bündnisses „Mehr Demokratie“ und der Linkspartei im Bundestag zurück.

Der Streit drehte sich um das so genannte OMT-Programm der Europäischen Zentralbank. Auf dem Höhepunkt der Eurokrise hatte EZB-Präsident Mario Draghi ehedem in einer Rede angekündigt, die Bank werde alles tun, um den Bestand der Währungsunion zu sichern („whatever it takes“). An den Finanzmärkten wurde dies als Signal verstanden, dass die EZB notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten aufkaufen würde. Wenige Wochen später fasste die EZB-Führung dazu einen formalen Beschluss und setzte das OMT-Programm auf. Die Abkürzung steht für „Outright Monetary Transactions“.

Programm kam nie zur Anwendung

Zur Anwendung kam das Programm bis heute nicht. Allein seine Existenz wirkte aber beruhigend auf die Märkte, die Zinsen für Staaten wie Spanien oder Italien fielen. Die Kläger vertraten gleichwohl die Ansicht, dass die Zentralbank ihr Mandat überschritten habe und die Haushaltsautonomie des Bundestages ausgehöhlt werde. Denn wenn die EZB mit gekauften Staatsanleihen Verluste mache, müsse in letzter Instanz der deutsche Steuerzahler dafür aufkommen.

Nach Auffassung des Verfassungsgerichts verstößt die EZB jedoch nicht wie unterstellt gegen das Verbot der Staatsfinanzierung, wie Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle am Dienstag erläuterte. Deshalb dürfe sich auch die Deutsche Bundesbank grundsätzlich an dem Programm beteiligen. Bundestag und Bundesregierung müssten auch nicht gegen das OMT-Programm vorgehen.

Voraussetzung sei jedoch, dass die Europäische Zentralbank bei ihrem Handeln wichtige Grundsätze beachte, sagte Voßkuhle. Unter anderem dürften die Aufkäufe von Staatsanleihen nicht angekündigt werden. Ihr Volumen müsse im Voraus begrenzt sein. Zwischen der Emission eines Titels und dem Aufkauf durch die EZB am Sekundärmarkt müsse auch eine Mindestfrist liegen, damit die Emissionsbedingungen nicht verfälscht werden.

Diese Bedingungen hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg bereits im vergangenen Jahr in seiner Entscheidung zum OMT-Programm formuliert. Das deutsche Verfassungsgericht schloss sich dem nun an. Die Karlsruher Richter hatten ihren europäischen Kollegen den Fall selbst vorgelegt, sich aber vorbehalten, sich nach einem Urteil ein zweites Mal mit der Materie zu befassen. Voßkuhle machte am Dienstag deutlich, dass das Verfassungsgericht weiterhin Bedenken haben, sich aber grundsätzlich an die Luxemburger Rechtsprechung gebunden fühle.

Das OMT-Programm der Europäischen Zentralbank ist nicht zu verwechseln mit dem so genannten „Quantiative Easing“, das seit März 2015 läuft. In diesem Rahmen kauft die Zentralbank im großen Stil Anleihen von Staaten und Unternehmen auf. Bis Ende März 2017 wollen die Währungshüter auf diese Weise 1,74 Billionen Euro in die Märkte pumpen. Ziel ist es aber nicht, die Zahlungsfähigkeit von Mitgliedstaaten der Währungsunion sicherzustellen. Vielmehr will die EZB auf diese Weise die lahmende Konjunktur in Europa beleben und die Teuerungsrate wieder in Richtung der Zielmarke von knapp zwei Prozent treiben