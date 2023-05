Starkes Team für Sport

LOTTO und der Landessportbund bringen Kids in Bewegung

Unter dem Motto „Kleine kommen ganz groß raus“ bietet der Landessportbund Berlin gezielte Bewegungsangebote für Kita-Kinder, gefördert aus LOTTO-Mitteln.

Damit Sport ein Begleiter durch ein langes und gesundes Leben wird, heißt es früh anfangen: Der Landessportbund und die Sportjugend Berlin haben dazu ein Programm ins Leben gerufen, welches bei den Kleinsten anfängt: „Kleine kommen ganz groß raus“ bringt nachhaltige Bewegungsförderung in Kindertagesstätten. Da dies nur als Teamplay mit Eltern und Erziehern und Erzieherinnen geht, sieht das Programm eine umfassende Einbeziehung des Umfeldes der Kinder vor. Das erleichtert zugleich den Einstieg in das Angebot der zahlreichen Berliner Sportvereine, die an dem Programm teilnehmen. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Sport nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch ein entscheidender Bildungsfaktor ist.

©: LSB/Jürgen Engler

Damit der Breitensport gerade für Familien mit Kindern attraktiver wird, macht der Landessportbund Berlin jedoch noch vieles mehr. Das beliebte Familiensportfest ist ein weiteres Beispiel für zeitgemäße Sportvermittlung. Jährlich zwischen dem Olympiapark und einzelnen Kietzen wechselnd steht hier der Spaß am Ausprobieren im Vordergrund: Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen können wohnortnah alles erleben, was in Bewegung hält: Funsportarten wie Disc-Golf und Padel-Tennis genauso wie traditionelle Sportarten von Turnen bis Tanzen. Alles selbstverständlich für Menschen mit und ohne Handicap.

©: LSB/Jürgen Engler

Beide Projekte haben dabei eine große Gemeinsamkeit: Sie sind gefördert aus Mitteln der Berliner LOTTO-Stiftung. Von den insgesamt 56,7 Mio. Euro, mit welchen die Stiftung im Jahr 2022 das Gemeinwohl in Berlin gefördert hat, entfallen satzungsgemäß jeweils 25 % auf die Sport- und 25 % auf die Jugendförderung. Damit wird besonders der Breitensport mit seinen zahlreichen Angeboten für junge Berlinerinnen und Berliner erhalten und gefördert.